كشف الحساب الرسمي لنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقد الفريق الأحمر مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: «أعلن النادي عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها».

وأضاف: «وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية».

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «إنستجرام»، عن صفقة موديست من خلال مقطع فيديو تم تصويره داخل مقهى بالبلدي، إلى جانب ظهور أنغام سيد سيد درويش في الخلفية.