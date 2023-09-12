روسيا تعلن عن قمر صناعي جديد لمراقبة جليد القطب الشمالي

يستعد خبراء روس لإطلاق قمر صناعي جديد من أقمار Arktika-M لاستشعار الأرض عن بعد ودراسة حالة الجليد في القطب الشمالي.

وأشارت وكالة تاس الروسية اليوم، إلى إن إطلاق ثاني قمر من أقمار Arktika-M الروسية من المقرر أن يتم في منتصف ديسمبر 2023، والقمر في مراحل الإنتاج الأخيرة، ومن المفترض أن يطلق إلى الفضاء في ديسمبر العام الجاري.

وتعمل روسيا على تطوير وضمان عمل مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية التي ستستعمل لأغراض الأرصاد الجوية والمائية، والأبحاث الأوقيانوغرافية والفيزيائية، منها أقمار/ Meteor وElectro وArktika وOkean وZond، إضافة إلى أقمار Canopus وCondor المخصصة لمراقبة البيئة الأرضية.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت أول قمر من أقمار Arktika-M من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير 2021، وبشكل عام تخطط لإطلاق 4 أقمار من هذا النوع ستستخدم في استشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأحوال الجوية ومراقبة بحار وجليد القطب الشمالي، كما سيمكن لهذه الأقمار تأمين خدمات الاتصالات.