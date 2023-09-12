ارتفاع الدولار وتراجع الين قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا

عوض الدولار اليوم بعض خسائره بعد أن سجل أمس أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو الماضي، في حين انخفض الين الياباني، بعد أن حقق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يوليو الماضي، أمس /الاثنين/ بعدما أشار محافظ بنك اليابان إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة .

في حين انخفض الين في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 146.71 للدولار ، وبدوره تراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2479 دولار، على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل، كما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار.

ويتعرض الين لضغوط هائلة أمام الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في العام الماضي بينما تمسك المركزي الياباني بسياساته النقدية بالغة التيسير.