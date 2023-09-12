استطلاع: العديد من الشركات في ألمانيا لا تقدم إجازة للآباء بعد ولادة طفل

كشف استطلاع للرأي أن العديد من الشركات في ألمانيا لا تقدم إجازة خاصة للآباء بعد ولادة طفل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديموسكوبي ألنسباخ" بتكليف من وزارة الأسرة الألمانية أن هذا هو الحال لدى 44% من الشركات التي شملها الاستطلاع.

وبحسب الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، فإن 26% من الشركات تمنح يوما واحدا إجازة للآباء بعد ميلاد طفل لهم، بينما تمنح نسبة مماثلة يومين. وتمنح 4% فقط من الشركات أكثر من يومين.

وتعتزم وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوز تقديم نتائج الاستطلاع اليوم خلال مؤتمر متخصص في برلين. وتعمل الوزرة من أجل ما يسمى بوقت بداية الأسرة - أي إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لشركاء وشريكات الحياة بعد ولادة طفل.

وقالت باوز لـ(د.ب.أ): "نريد أن نمنح شريك أو شريكة الحياة بذلك الوقت الكافي لرعاية الأم الشابة ودعمها خلال فترة النفاس. مع وقت بداية الأسرة يمكن أيضا إعطاء قوة دافعة لتقاسم المهام بروح الشراكة منذ البداية"، مشيرة إلى أنه تجري حاليا مناقشة مشروع قانون ينص على ذلك داخل الحكومة الألمانية.