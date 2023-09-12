يكابد الأطفال النازحون وأبناء البدو الرحل في شرق اليمن قسوة الطبيعة في أجواء صحراوية ملتهبة لنيل حظ من التعليم في مدرسة تضم فصولا متنقلة من الخيام لا تقي حر الشمس ولا شدة الرياح المحملة بحبات الرمال المتطايرة.

يقتلع الطفل أيمن أبو سمرة قدميه من بين رمال صحراء السديهات بشرق اليمن وهو يسابق شروق الشمس في طريقه إلى الفصل الدراسي الذي يبعد عنه أكثر من 20 كيلومترا. ورغم طول الطريق الذي يضاف إلى صعوبات كبيرة وصور معاناة متعددة يقاسيها النازحون والبدو، يسعى أيمن ونحو 600 طالب آخر لتلقي التعليم بكل إصرار ودأب.

ويطمح أيمن إلى إكمال تعليمه الثانوي رغم كل الصعوبات، ومن بينها مناخ تلك المنطقة الصحراوية شديد الحرارة صيفا قارس البرودة شتاء.

وكان الطفل قد نزح إلى المنطقة مع أسرته من محافظة الجوف بشرق اليمن التي خضعت مؤخرا لسيطرة جماعة الحوثي. وتشكل صحراء السديهات جزءا من صحراء الرَبع الخالي وتخضع المنطقة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

يقول أيمن ذو البشرة السمراء الشاحبة إنه لا توجد مقاعد يجلس عليها الطلاب ولا كتب مدرسية ولا معلمون ولا فصول متعددة، مشيرا إلى أنه وحوالي 30 طالبا آخر في مراحل دراسية مختلفة يتلقون تعليمهم في خيمة واحدة.

ويضيف لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "اشتريت كتبي من مكتبة في مأرب. لم توفر لنا المدرسة أي شيء ونقعد على الرمال. لا توجد كراسي في الفصل".

* أربعة معلمين ورواتب متدنية

وفقا لإحصائيات صادرة عن مكتب التربية في محافظة مأرب، استقبلت المدرسة هذا العام في فصولها الثمانية 600 طالب، 230 منهم من الإناث. ومن بين هؤلاء 120 طالبا من أبناء البدو الرحّل، أما الباقون فمن أبناء النازحين من محافظة الجوف إلى صحراء السديهات.

أنشئت هذه المدرسة المترامية الأطراف عام 1993 في ذات المنطقة، وكانت مخصصة للبدو الذين يعيشون في الصحراء متنقلين بين مناطقها المتباعدة. وهي تتبع مكتب التربية بمحافظة مأرب.

وبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 في اليمن في 27 أغسطس آب الماضي في خضم الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أيام من تأثر قطاع التعليم في اليمن بشدة جراء الصراع، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في إغلاق نحو خُمس المدارس وإلى أن أكثر من مليوني طفل تسربوا من التعليم.

ويقول مدير المدرسة المتنقلة عبد الفتاح الحميدي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي إن المدرسة تواجه صعوبات جمة حيث إن عدد المعلمين أربعة فقط وجميعهم متعاقدون بمن فيهم المدير نفسه.

وأضاف أن المعلمين المتعاقدين مع مكتب التربية في مأرب يتقاضون مرتبات متدنية لا تكفي حتى "لتغطية تكاليف التنقل.. ولا حق ماء في وسط الصحراء".

* عام جديد واحتياجات متراكمة

ويشير الحميدي إلى أن المدرسة استقبلت الطلاب في العام الدراسي الجديد بذات القدرات البسيطة والاحتياجات الكبيرة كما كان الحال في العام الماضي دون دعم يُذكر من السلطات المعنية باستثناء توفير خيام جديدة لاستخدامها كفصول دراسية عوضا عن تلك التي بَليَت بعد عامين في بيئة الصحراء الملتهبة بطقسها المتقلب ورياحها الشديدة.

ويضيف أنه مع بداية العام الدراسي في اليمن، أعطت مدرسة البدو الرحل أملا وحيدا لالتحاق أبناء السكان النازحين في صحراء السديهات بالتعليم.

ولكن الحميدي يتحدث عن صعوبات إضافية يواجهها الطلاب الملتحقون بالمدرسة، حيث يسير بعضهم وسط رمال الصحراء لمسافات طويلة قد تصل إلى 20 كيلومترا، مما يؤثر على استمرار الأطفال في التعليم أو يعرضهم لمخاطر التيه في الصحراء.

وأكد أن مدرسة البدو الرحل لا تشبه المدارس الأخرى لأنها أنشئت على أساس تعليم أبناء البدو حيث ترتحل الفصول المكونة من الخيام مع تنقل البدو الباحثين في الصحراء عن مناطق يتوفر بها الماء والطعام والعشب لمواشيهم من الأغنام والإبل.

وقال الحميدي إن المدرسة تتألف من ثمانية فصول، منها فصلان مبنيان من الحجر في منطقة الرويك التي استقر عدد من أسر البدو فيها منذ زمن، في حين أن الفصول الستة الأخرى فصول متنقلة من الخيام في مناطق متباعدة وقد تصل المسافة بين الفصل والآخر إلى مئة كيلومتر.

وأشار إلى أن الفصل الواحد في المنطقة هو بمثابة مدرسة متكاملة حيث يجلس الطلبة جميعا على اختلاف مراحلهم التعليمية فيه يتلقون تعليمهم من معلم واحد.

وأضاف الحميدي، الذي يتدلى من خاصرته الخنجر اليمني المعروف (الجنبية)، أنه اضطر لإغلاق فصلين متنقلين بسبب نقص المعلمين، ويضطر الطلاب في مناطق الفصلين المغلقين لقطع مسافات طويلة للوصول إلى الفصول الأقرب إليهم والتي تستقبل الطلاب طوال العام.

* أساسيات منعدمة

إلى جانب نقص الفصول الدراسية وتدني أعداد المعلمين، تعاني المدرسة انعداما لأساسيات أخرى كالكتاب المدرسي والكراسي والسبورات. ويقول مدير المدرسة إنها ذات "عنوان لامع وواقع مخز رغم عراقة تأسيسها وأهمية أدائها في منطقة منعدمة الخدمات ومقومات العيش وتهم عددا واسعا من الأسر البدوية والنازحة في المنطقة".

وأضاف الحميدي أن إصرار الأطفال على تحمل الأعباء في جدية وهمة كبيرة من أجل تلقي التعليم هو أحد دوافع إدارة المدرسة والمعلمين للاستمرار رغم الصعوبات والعقبات الكبيرة التي يواجهونها.

وتابع بالقول "نحاول إيصال رسالة التعليم لهذه الفئات المهمشة من البدو الرحل والبدو النازحين من صحاري الجوف واللبنات وهذه المنطقة المحرومة من الكثير من الخدمات بما فيها قصور كبير في التعليم".

واستطرد "إذا لم نهتم بتعليمهم، فإن أبناء هذه الفئة يُعتبرون قنبلة موقوتة وقد يصبحون بعد عشر سنوات قطاع طرق ومهربين ومخربين. فعلينا أن نبادر إليهم بالتعليم قبل أن يلتحقوا بمن سبقوهم إلى تلك الأعمال غير السوية".

وتُعدّ المنطقة الصحراوية التي يمر عبرها الطريق الدولي بين اليمن والسعودية واحدة من أخطر الطرق، حيث يكون فيها المسافرون عرضة لقطاع الطرق حسب الحميدي.

وأشار مدير المدرسة إلى أن الآباء والأسر من البدو الرحل، بخلاف السابق، باتوا يهتمون كثيرا بالتعليم حيث يحرصون على إلحاق أبنائهم بالمدارس، ولكن البيئة تتغلب على الطفل وينقطع عن تعليمه لأسباب مالية أو قبلية أو أمنية أو غيرها.

من جانبه، قال نائب وزير مكتب التربية والتعليم في اليمن علي العباب في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي إن مدارس البدو الرحل تعمل وفقا لإمكانيات مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات التي توجد فيها.

وأكد العباب أن وزارة التربية تعير مدارس البدو الرحل اهتماما كبيرا، ولكن الحرب الدائرة في البلاد وعملية النزوح الكبيرة أنهكت قدرات مؤسسات الدولة مما يؤثر على توفير كامل احتياجات العملية التعليمية.

ومدرسة البدو الرحل في صحراء شرق اليمن واحدة من خمس مدارس مماثلة في المحافظات المحاذية والقريبة من الصحاري في البلاد مثل شبوة وحضرموت ولحج، إلا أن مدرسة البدو في صحراء مأرب والجوف هي المدرسة المتبقية المحافظة على فصولها المتنقلة ولم تتحول كبقية المدارس إلى مدارس ثابتة.