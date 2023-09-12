رئيس الأركان يصل ليبيا لتقديم الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة

وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ للتنسيق على سبل تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى يبدء بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها موادا طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكل المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كل المحن والأزمات.

وأكدت القوات المسلحة، تسخير كل إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء فى هذه الظروف الصعبة، تتقدم بخالص التعازى فى ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.