مازالت أزمة إعصار دانيال، الذي يضرب مناطق عديد في ليبيا، تتفاقم، حيث أعلنت السلطات الليبية شرق الدولة منطقة منكوبة، وكشف وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لا يشمل المفقودين وأعدادهم بالآلاف وفقا للبلاغات التي تتوارد.



ولكن، ماذا يعني إعلان المنطقة منكوبة؟

تشير المنطقة المنكوبة إلى المنطقة التي تتعرض لكارثة طبيعية كبرى مثل فيضانات، زلازل، أعاصير أو براكين، مما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية.



وعادة ما يتم إعلان المنطقة منكوبة من قبل السلطات الحكومية المحلية، وتكون المعايير هي حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الكارثة، كما يؤخذ بعين الاعتبار تعذر قدرة المجتمع المحلي على التعافي بمفرده، وعادة ما يهدف الإعلان إلى جذب انتباه المجتمع الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية.



متى يتم إعلان المنطقة منكوبة؟

ليتم تصنيف المنطقة كمنكوبة، يجب أن تتسبب الكارثة في توقف الحياة الطبيعية فيها وتسبب أضراراً جسيمة في الأرواح والبنية التحتية، وتجعل من الصعب على الدولة توفير احتياجات الناس الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء والأمن، وفق ميثاق الأمم المتحدة.



وتنص القوانين الدولية الإنسانية على تعامل خاص مع المناطق المنكوبة، ففي الفصل السادس المتعلق بالدفاع المدني أو الحماية المدنية في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، التي صدرت في عام 1977، وتتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.



وتعرف الأمم المتحدة الدفاع المدني على أنه يشمل الإجراءات الإنسانية التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين من خطر الأعمال الحربية والعدائية أو الكوارث، ومساعدتهم في التعافي من آثارها، وتوفير الظروف المناسبة لحماية حياتهم، وتتضمن مهامه أكثر من 15 مهمة تشمل عمليات الإنذار، والإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية، وإعداد المخابئ والملاجئ وتنفيذ إجراءات التعتيم، وإنشاء ممرات آمنة وتوفير الإمدادات الغذائية، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ لاستعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، وتوفير أجهزة الدفاع المدني.



كيف يتم إعلان المنطقة منكوبة؟

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فرئيس الدولة لديه الحق في الالتماس لتطبيق المادة 99 عندما تواجه إحدى مناطق بلاده أزمة، حيث تنص تلك المادة على ضرورة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالكارثة التي تعانيها جهة أو منطقة معينة في البلد، سواء نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية، وتصنف كتلك الجهة أو المنطقة على أنها منكوبة، وفي حالة تهديد السلم والأمن الدولي، يتم عرض المسألة على مجلس الأمن الدولي.



في حالات الكوارث الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة، يتم عقد مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن للوصول إلى قرار يلزم الأطراف المشاركة في الصراع بالسماح للمنظمات الإغاثية والطبية الدولية بالوصول إلى المنطقة المنكوبة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمتضررين.



أما في حالات الكوارث الطبيعية، فإن قرار إعلان منطقة منكوبة في الدول يكون من اختصاص رؤساء البلديات، حيث يقوم رؤساء البلديات بتقديم طلب للحكومة لإعلان المنطقة التي يديرونها كمنكوبة، ويتم عقد اجتماعات بين المسؤولين في الوزارات المعنية مثل الداخلية والمالية والاقتصاد والبيئة لدراسة الطلب وتقييم الوضع، وتحديد حجم الأضرار والخسائر المتوقعة.



وتتخذ الحكومة قرار اعتبار المنطقة أو الجهة منكوبة في حالة وقوع فيضانات عندما تصل نسبة الخسائر إلى 58% أو تتجاوزها، وفي حالة الجفاف، يتم اعتبار المنطقة منكوبة إذا وصلت نسبة الخسائر الناجمة عنها إلى 37% أو أكثر.