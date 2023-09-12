وفد إماراتي يشارك في قمة مبادرة الحزام والطريق بهونج كونج

يشارك وفد إماراتي رسمي واستثماري برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في أعمال الدورة الثامنة لقمة "مبادرة الحزام والطريق" التي تقام في هونج كونج غدا الأربعاء.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين.

ويضم وفد الإمارات أكثر من 40 عضوا من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنهم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي والمنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة شرف ومجموعة اللولو الدولية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة منسا للاستثمارات وسلطة واحة دبي للسيليكون ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.

ويشارك وزير الاقتصاد الإماراتي، في جلسة ضمن الجلسات التي ستعقدها الدورة الثامنة من القمة بعنوان: "إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط"، بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولي.

- الجلسة تلقي الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في الإمارات والشرق الأوسط

تلقي الجلسة، الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والاطلاع على مميزات وممكنات الموقع الجغرافي للإمارات، خاصة وأنها مركز عالمي للتجارة والاستثمار وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق.

وستشهد الزيارة، استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن الجلسات التي ستتناولها القمة إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهونغ كونغ.

وأشارت الوكالة، إلى أن مبادرة الحزام والطريق، التي تدعمها 152 دولة وتمثل 75% من سكان العالم وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة خلال العام الجاري 2023.