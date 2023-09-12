تجدد الاحتجاجات في إسرائيل عشية صدور حكم بشأن التعديلات القضائية

اندلعت احتجاجات مجددا في إسرائيل قبل يوم من جلسة استماع في المحكمة يتوق إليها الجميع بشأن خطط الاصلاح القضائي المثيرة للجدل والمقدمة من قبل الحكومة.

فقد احتشد عدة مئات من المتظاهرين أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين في بلدة مودين صباح اليوم الاثنين.

وتردد حدوث مواجهات منعزلة مع الشرطة.ومن المقرر تنظيم مسيرة كبيرة في المساء أمام المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يجتمع جميع قضاة المحكمة الـ 15 للمرة الأولى غدا الثلاثاء لمناقشة الالتماسات المقدمة ضد القانون الذي جرى تمريره مؤخرا. وهو جزء من مشروع قانون شامل قدمته الحكومة اليمينية الدينية لإضعاف السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن تستغرق المداولات عدة أسابيع.وفي حال رفض المحكمة للقانون وعدم قبول الحكومة للقرار ، قد تنزلق البلاد إلى براثن أزمة تهدد كيان الدولة.

وباءت المحادثات التي قادها الرئيس اسحاق هيرتسوج من أجل التوصل إلى حل وسط ، بالفشل حتى الآن. وذكرت عدة منافذ اعلامية إسرائيلية اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع الآن إلى إضعاف أحادي للقانون بدون موافقة المعارضة.

لكن من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الدعم الكافي لذلك داخل ائتلافه.

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه كان قد حذر من ظهور اقتراح بحل وسط قبل فترة قصيرة من جلسة الاستماع في المحكمة حيث أن الاقتراح " سيبدو جيدا جدا على خلاف الحقيقة". واتهم نتنياهو بأنه بعمل ذلك يحاول كسب الوقت قبل لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي جون بايدن في واشنطن.

ولوح بيني جانتس ، الذي ينتمي لمعسكر المعارضة ، باستعداده لقبول حل وسط.

ووفقا لمشروع الإصلاح ، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات.

ويعارض أكثر من 10آلاف من جنود الاحتياط أيضا القانون الجديد وقالوا إنهم لن يقوموا بأداء الخدمة مما يثير مخاوف من أن الجيش لن يكون جاهزا للعمل في حال اندلاع صراع مسلح .ويشكل الاحتياط جزءا كبيرا من الجيش الإسرائيلي.

