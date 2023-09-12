دراسة: خامات الجلد والبلاستيك الموجودة بسير ساعات اليد تجذب البكتيريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت دراسة حديثة، أن خامات الجلد والبلاستيك الموجودة بسير ساعة اليد تجذب أنواع خطرة من البكتيريا.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن فريقا من جامعة أتلانتيك الأمريكية حلل نسب البكتيريا على 20 ساعة يد من أنواع وخامات مختلفة؛ لمعرفة إمكانية تسببها في العدوى.

وجد الفريق، تراكم نسب عالية من البكتيريا على ساعات اليد مقارنة بمختلف الأدوات المستخدمة.

وأوضحت الدراسة، أن الجلد والبلاستيك يوفران البيئة المسامية التي يسهل على البكتيريا التمسك بهما.

وعثر الفريق، على 3 أنواع هي الأخطر بين البكتيريات المنتشرة على ساعات اليد، ومنها ما تسبب أمراض الكلى وما تسبب أمراض تنفسية وما تسبب أمراض جلدية.

وأكدت الدراسة، أن ارتداء الساعة أثناء التمارين الرياضية يزيد العرضة لتراكم البكتريا أكثر من ارتداء الساعات بأي مناسبة أخرى.

ونصحت الفريق، بضرورة تنظيف الساعات وتعقيمها لشدة عرضتها لجذب الجراثيم.