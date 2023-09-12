البحيرة: استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات؛ لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

ويأتي ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، بأن تشهد محافظة البحيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من أمس وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40% تكون رعدية أحيانا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه ‏كثفت أعمال تطهير الترع والمصارف وجميع المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعي.

وكشف عن تطهير صفایات المطر وبيارات الصرف الصحي بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة الاستعدادات والتمركزات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وفي سياق متصل، واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، ومتابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من توفير مولدات كهرباء ومصدر كهرباء تبادلي والتجهيز من جاهزيتها لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأشار إلى مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي ذات السياق، جرت متابعة أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات، والتي أسفرت عن رفع 2800 طن قمامة خلال يوم واحد، من خلال معدات الوحدات المحلية للقرى، ونقل القمامة والمخلفات للمقلب الوسيط المخصص لذلك، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل بالشوارع؛ للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة التواجد المستمر لجميع القيادات بالمواقع للعمل جنبا إلى جنب مع الفرق والأطقم العاملة؛ استعدادا للتعامل مع موجة الأمطار فور سقوطها والحد من الآثار الناجمة عنها.