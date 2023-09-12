قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها؛ لإبعاد الشعب عن قيادته، وإثارة الفوضى، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية.



وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير داخل العاصمة الإدارية، وهم فخورين بما أنجز فيها، مشددًا على أن الدولة لا تتبع أي شخص وأسمى بكتير أنها تعمل لأحد.



ولفت إلى أن مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بذل فيه مجهود كبير، وتم إجراء معايشة على مدار 3 شهور، كما أن المبنى يعمل فيه 300 مستشار و1600 موظف بالعمل الإداري، موضحًا أن هناك 375 موظف بالوزارة حصلوا على وحدات سكنية، بالإضافة إلى وجود موظفين يتواصلون مع المواطنين بمبنى الوزارة القديم.