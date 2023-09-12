فيتوريا منتقدا غياب نجوم الأهلي: من حقي الاستفادة بكل العناصر

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن بعض المشاكل التي تواجهه خلال عمله، موضحا أسباب هزيمة الفراعنة ضد منتخب تونس.

وقال فيتوريا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي:"فزنا بكل المباريات السابقة، لكن لا يوجد معسكر قضيته شعرت فيه بالراحة، كل معسكر تتواجد أزمة تتضايقنا، وتعطلنا عن عملنا، مثل مسألة مواعيد المباريات، وأثناء توقف الفيفا".

وأضاف:"هناك مباراة كانت تخص الكاف، لكن أنا احتاج للعمل بهدوء، يجب أن نجد الحلول، اللاعب لا يكون معنا وفي تركيزه".

وواصل:" هناك ظروف مؤثرة علينا، المنتخبات الكبرى في توقف الفيفا وهي فترة دولية وقتما كنت في بنفيكا كان لدي لاعبين من الأرجنتين والمكسيك والبرازيل وكنت أعمل مع 5 أو 6 لاعبين بالفريق، كان يأتي إلى لاعبين بالطيران من أجل الدخول في المعسكر سريعا وقبل المباراة بيوم واحد، وكانوا يلعبوا في دول بعيدة مثل بوليفيا وأمريكا وكان يركب الطائرة ويأتي من أجل المعسكر".

وأكمل:" أنا أعلم معنى كلمة العمل في النادي والعمل مع منتخب، المسألة ليست هذه، لكن الموضوع في النظام بشكل عام، كنت أريد المنافسة في المباريات التي مثل هذه، اذهب إلى الخصم وأبارك له، لكن أكون داخل للمباراة وأنا لدي اسلحتي الكاملة ومن حقي الاستفادة بكل بجميع اللاعبين في كل وقت".

وعن أسباب الخسارة أمام تونس:" غيرت أسلوب لعبي خلال ورغم إنها لم تكن الطريقة جاهزة بالنسبة لنا، لكن لعبنا بشكل جيد جدًا، في لاعبين صغار أشركناهم استفدنا من ذلك وهذا جيد لمستقبل المنتخب".