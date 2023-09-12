تداول ناشطون، على موقع إكس (تويتر سابقا)، قالوا إنه يُظهر جريان السيول في مدينة درنة الليبية، عقب انهيار سدّين في المدينة التي أصبحت منكوبة بفعل العاصفة دانيال.

فيما سمع صوت عدد من السيدات، يلتقطن الفيديو من إحدى الشرفات، ويرددن «لا إله إلا الله» مع صراخ بعضهن، شوهدت لحظة جريان السيول وظهرت السيارات وهي تتطاير كأوراق الشجر.

وتسبب انهيار سديّ درنة في جريان السيول في الأودية، وهاجمت مدينة درنة التي اختفى ربعها من سطح الأرض.

وكان وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام شكيوات، قد كشف أن ربع مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض، موضحا أن العاصفة دانيال خلفت وضعا كارثيا بما يفوق قدرات الدولة.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، وتحديدا في مناطق الشرق.

وكان وزير الصحة عثمان عبد الجليل، قد كشف في وقت سابق، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ 3 آلاف قتيل.

وفيما لا يشمل هذا الإحصاء، تعداد المفقودين، فقد أكّد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أن هناك من بين خمسة وستة آلاف مفقود حتى الآن، ما يعني أن حصيلة القتلى مرشحة لأنْ تتضاعف.