أرجع سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، السبب في العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وأحدثت خسائر فادحة في الأموال والأرواح، إلى التغيرات المناخية الجامحة والتي ظهرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عاصفة دانيال هي الأولى في المنطقة، ومتوقع حدوث موجات مشابهة، لافتًا إلى أن العواصف الكبيرة مثل دانيال تحتاج إلى محيطات كبيرة حتى تتجمع ولكن تكونها في البحر المتوسط أمر جديد.



ولفت إلى أنه كلما كانت سرعة الرياح كبيرة تكون العواصف ذات قدرة تدميرية كبيرة، منوهًا بأن هناك تحركات في الأمم المتحدة لعمل إنذار مبكر بالكوارث الطبيعية مثل العواصف والأعاصير والتنبؤ بقوتها ومسارها بحيث تغطي العالم كله، وبالتالي يمكن حتى إنقاذ الأرواح.



ولفت إلى أن ما حدث في ليبيا من أعاصير يعد ظاهرة جديرة بالدراسة بعد انتهاء تبعاتها، لأن هذا تطرف عنيف في الطقس والظواهر الجوية غير معتاد، مشددًا على أن أن ارتفاع درجات الحرارة ينتج عنه خلل في الضغوط الجوية يتسبب في حدوث موجات أعاصير وعواصف تكون متشبعة بالمياه وتكون المياه والرياح عالية ومرتفعة جدا.



وعن سبب تسمية الأعاصير، أوضح إنه تتم تسميتها حسب منطقة تكوين الإعصار أو المناطق التي تمر عليها.



ومن ناحية أخرى، نفى استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن تكون هناك علاقة بين الرائحة المنتشرة في الجو والإعصار دانيال وقد يكون لها أسباب أخرى.





