أشادت الحكومة الليبية التي يرأسها أسامة حماد، بمواقف الدول الشقيقة والصديقة (بينها مصر) التي تضامنت مع الشعب الليبي في مصابه الجلل وكارثة الإعصار الذي خلف وراءه مدن وقرى منكوبة وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأشادت الحكومة، في بيان، بتضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعداده الدائم لتقديم العون والمساندة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

كما وجهت الحكومة، الشكر للجمهورية الإيطالية على تواصلها المباشر عبر السفير الإيطالي الذي أكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وأعربت الحكومة عن امتنانها وموافقتها على كل ما تم عرضه من تقديم يد العون لها.

وأعربت الحكومة عن شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تضامنه اللامحدود مع الشعب الليبي في مصابه الجلل.

كما عبرت الحكومة عن امتنانها لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الدعم والتضامن مع الشعب الليبي.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.