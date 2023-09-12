وزير العدل: الانتهاء من 640 ألف طعن مدني ونصف مليون قضية تابعة للطب الشرعي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وزارة العدل تساهم في تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك قضايا لسنوات لم يحكم فيها، ومنها قضية في عام 1952 وتم الانتهاء منها؛ لأنه كان من الضروري الانتهاء من الدعاوي القديمة.

ولفت المستشار عمر مروان خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، الإثنين، إلى إنشاء منظومة عمل كاملة طبقها القضاة، وساهمت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفصل بالقضايا وإنهاء التراكمات القديمة.

وأشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المتبقية من الدعاوى المقيدة أمام المحاكم القضائية وصل إلى 215.058 قضية من أصل مليون و670 ألف دعوى مقيدة في الفترة من 2020 وحتى منتصف 2023، وهدفنا الفصل في القضايا في ذات السنة التي ترفع فيها، لأن هذه هي العدالة الناجزة.

وعلق وزير العدل: «جرى الانتهاء من 640 ألف طعن مدني مقيد من 2020 حتى 2023، والرئيس السيسي يمنح شهادات تقدير للمتميزين في مجال العدالة أو أصحاب الأفكار».

وتابع: أنهينا نصف مليون قضية كانت متراكمة في الطب الشرعي حينما كنت مساعدًا لوزير العدل، وتم إقرار منظومة وحوافز جديدة لإنهاء هذا الأمر، وبدأ التراكم يقل، وكل أعضاء الطب الشرعي تعاونوا لسرعة إنجاز القضايا، وتم تحديث منظومة الطب الشرعي لسرعة إنجاز القضايا، وهناك 300 قضية متبقية بالطب الشرعي من كل القضايا من قبل عام 2020»

وعلق قائلًا: المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل، ولا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام؛ لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدًا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات، وتم التوجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة.



