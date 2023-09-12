أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية – اللواء أحمد المسماري في تصريح حصري لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء وصول ثلاثة طائرات شحن مصرية لمطار بنينا الدولي ببنغازي تحمل على متنها 25 فريق متخصص في البحث والإنقاذ ومعدات خاصة بعمليات الانقاذ وأجهزة طبية.



وأوضح اللواء المسماري أن الطائرات التي وصلت اليوم هي بداية لجسر جوي من المساعدات العاجلة التي تقدمها جمهورية مصر الشقيقة.



ونوه اللواء المسماري أن هناك قوافل مساعدات أخرى ستقدمها جمهورية مصر الشقيقة عبر منفذ السلوم البري مشيراً إلى أن الكارثة التي تعرضت لها مدن ومناطق الجبل الأخضر تحتاج لإمكانات هائلة كونها منطقة جبلية صعبة وتتطلب فرق متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ.



وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من اليوم، رئيس أركان حرب القوات المُسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر.

وأكد الفريق عسكر في لقائه بالمشير حفتر استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ.