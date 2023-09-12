يرى رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن القرعة جاءت صعبة في بدايتها للفريق بمواجهة الأهلي، في الجولة الأولى، وموضحًا أنه لا توجد لديه أي مخاوف في ظل امتلاكه فريق قادر على المنافسة.

وتابع عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية: "نملك من الكفاءة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من أجل المنافسة، ونملك استقرارًا ماديًا وإداريًا، ونطلب مساعدة الأندية الشعبية قبل أن تندثر، وهي الأحق بالرعاية".

وأتم: "أنهينا التعاقد مع 8 صفقات فوق السن و3 لاعبين تحت السن سيتواجدوا مع الفريق الأول، وجاهزين لخوض أي مواجهة والمصري تاريخه عريق وسوف ينافس من أجل تحقيق طموحات الجماهير، وسنكون في مقدمة الدوري"