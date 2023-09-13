تحدث سعيد امغيب عضو مجلس النواب الليبي، عن الوضع في ليبيا، حيث قال إن الوضع كارثي، لا سيما في مديتني البيضاء ودرنة التي كان لها نصيب الأسد في الدمار وعدد الضحايا.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أن طبيعة المدينة الجغرافي جعل الوضع كارثيا لأن المدينة خلفها جبل وأمامها البحر ويوجد بها سدان انهارا وجرفتهما المياه.

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى تصريحات نائب مدينة درنة التي أكد فيها أن عدد الضحايا تجاوز الألفين والمصابين 10 آلاف وعدد المفقودين مئات الألاف، لافتا إلى أنه تم إعلان درنة مدينة منكوبة.

وعن «البيضاء»، فقال "تعرضت للسيول والأمطار الغزيرة، مما تسبب في جرف معظم المنازل والاملاك"، لافتا إلى تمكن قوات الجيش من فتح ممر آمن حتى تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف من المرور والدخول.

أما عن الخدمات فأكد أن الكهرباء والاتصالات قطعا عن المدينة خلال اليومين الماضيين، إلا أنها بدأت تعود تدريجيا بعد جرف المدخلين الشرقي والغربي لمدينة درنة، منوها إلى تمكن القوات المسلحة من فتح معبرين بعد أن جرفت السيول الكبارى والمدخل الشرقي والمدخل الغربي.