السويد تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

نقلت الإذاعة السويدية العامة عن مصادر، لم تسمها، اليوم الثلاثاء، قولها إن الحكومة السويدية ستطلب من الجيش السويدي دراسة إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من طراز "جربين" السويدية إلى أوكرانيا.

وذكرت الإذاعة أن الحكومة السويدية تريد أن تعرف كيف سيؤثر تسليم الطائرات على القدرات الدفاعية للسويد وما مدى سرعة حصول البلاد على مقاتلات جربين جديدة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وأفادت بأن الحكومة قد تطلب رسمياً من الجيش السويدي، بحلول الخميس، النظر رسميا في هذه القضية.

وأضاف التقرير الإذاعي أن أوكرانيا عبرت عن أملها في الحصول على سرب واحد، يتألف من ما بين 16 و18 من الطائرات سويدية الصنع التي تنتجها شركة ساب للصناعات الدفاعية.

وفي سياق منفصل، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد ما يصل إلى 71.5 ألف عسكري، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

وتابع بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الثامن المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، أن أوكرانيا "تشن ما يسمى بالهجوم المضاد، ليس هناك نتائج بالطبع، ولن نقول الآن إنه فشل، إلا أنه لا توجد نتائج".