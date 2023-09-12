وصف عضو لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية البيضاء الليبية، أسامة أبو هيبة، وضع المدينة بـ «الكارثي» والخارج عن حدود السيطرة؛ جراء العاصفة دانيال التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ أمس الأحد قادمة من البحر المتوسط.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC»، عبر شاشة «DMC»، مساء الإثنين: «هناك أعداد من الضحايا ومفقودين وإحياء بالكامل غارقة في السيول تحت المياه، بالإضافة إلى انهيارات بأماكن كثيرة داخل المدينة؛ نتيجة تجمعات المياه، فضلا عن تضرر المركبات الأهلية جراء السيول».



وأشار إلى مواجهة فرق الإغاثة صعوبات جمة في الدخول إلى بعض الأحياء، لافتا إلى استمرار ضحايا المنكوبين في الإبلاغ عن ذويهم لا سيما بعد خروج المستشفى عن الخدمة وتوقف جميع المعدات والأجهزة الطبية بالمستشفى نهائيا عن العمل جراء الغرق في مياه السيول.



ولفت إلى تعرض مدينة درنة شرق البلاد للضرر بشكل كبير للغاية، لافتا إلى فقدان التواصل مع لجان الطوارئ بالمدن المنكوبة، مناشدا من جانبه المنظمات والجهات الدولية والحكومية؛ بالتدخل لتقديم الدعم اللازم، لا سيما في ظل اقتصار جهود إنقاذ العائلات على افرد القوات المسلحة والهلال الأحمر.