وفد من المراكز الطبية المتخصصة يزور مركز الأورام بطنطا

أجرت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة في طنطا، على رأس وفد يضم الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والمهندس عصام الدين عضو إدارة المشروعات بالأمانة، والدكتورة رانيا عضو المكتب الفني بالأمانة، زيارة إلى مركز الأورام بطنطا، واستقبلها دكتور محمد شوقي الموافي مدير عام مركز أورام طنطا، بحضور نواب المدير ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية.

جاءت الزيارة في إطار متابعة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجودة سير العمل بالمراكز التابعة للأمانة بمحافظة الغربية، لا سيما مركز أورام طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة وتحديد معوقات العمل مع تقديم الدعم اللازم للمركز.

كما رصدت "إبراهيم"، احصائيات المركز الفنية خلال الشهور الماضية وإنجازات المركز، وحرصت على تفقد بعض أقسام المركز، ومشروع الصيدلية الإكلينيكية الجديد، والذي سيحدث نقلة نوعية في معدل صرف وتحضير جرعات العلاج الكيميائي للمرضى بالمركز.

فيما أجرى الوفد، المرور على توسعة قسم أورام الأطفال وقاعة العلاج الكيماوي الجديدة، وقسم معمل التحاليل الإكلينيكية، مشيدين بالأسلوب المتبع بالعمل في المركز وكفاءة العاملين والتطورات بالأقسام والأداء الجيد ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.

كما أمرت رئيس المجالس الطبية بسرعة البدء في تنفيذ التعاقد الجديد لأعمال الصيانة بالمركز مع أحد الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة العامة طبقا للعرض المقدم للمركز.

يذكر أن مركز أورام طنطا يعد من أكبر وأقدم مراكز الأورام التابعة للأمانة علاوة على تميز المركز بوجود كوادر فنية وطبية على أعلى مستوى؛ لذا فقد تم التوصية بإنشاء أول وحدة تيليميدسن للأورام (الكشف عن بعد) ليكون مركز أورام طنطا من أوائل المراكز دخولًا بها للمساعدة في تشخيص وعلاج حالات الأورام في بعض المراكز والمستشفيات الأخرى التي تحتاج للدعم الفني في هذا المجال.