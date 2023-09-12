مركبة الشحن الفضائية الصينية تيانتشو-5 تدخل الغلاف الجوي بعد إكمال المهمة

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم، إعادة دخول مركبة الشحن الفضائية الصينية تيانتشو-5 الغلاف الجوي بأسلوب خاضع للتحكم صباح اليوم.

ووفقاً للوكالة، احترقت معظم مكونات المركبة الفضائية أثناء إعادة الدخول، وسقطت أجزاء صغيرة من حطامها في المياه الآمنة المحددة مسبقا في جنوب المحيط الهادئ.

وكانت المركبة قد أطلقت أمس من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين، حيث كانت تحمل على متنها الوقود الدفعي والمواد اللازمة للتجارب العلمية والإمدادات لرواد الفضاء.

وقالت الوكالة: "إن العديد من مشاريع التطبيق التي تحملها المركبة تيانتشو-5 إلى الفضاء تتقدم بسلاسة وحققت نتائج مثمرة، حيث كان من بينها القمر الاصطناعي للعلوم رقم 1 للطلاب في ماكاو، والذي تم تخزينه في المركبة قبل إطلاقه إلى المدار يوم 18 ديسمبر 2022، ويعمل هذا القمر الاصطناعي باستقرار في المدار، ويعمل كمنصة للممارسة العلمية الفضائية لهواة الراديو في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، وعلى جانبي مضيق تايوان وحول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أنها عززت بقوة التعاون والتبادلات المعمقة بين البر الرئيسي الصيني وماكاو في تعميم وتعليم علوم الفضاء".

وأوضحت الوكالة ، إن الاختبار في المدار لخلايا وقود الهيدروجين والأكسجين الفضائية يعد إنجازا تجريبيا آخر على متن تيانتشو-5، الأمر الذي يوفر بيانات ودعما نظريا لاستكشافات الصين المأهولة للقمر في المستقبل، وتشمل الحمولات الرئيسية الأخرى معدات الكشف عن الجسيمات الفضائية عالية الطاقة، التي أكملت المهمة خارج المركبة.