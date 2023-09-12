استمرار تراجع أسعار زيت النخيل عالميا بسبب تزايد المخزون

تواصل أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعها لتتجه نحو تسجيل أطول فترة تراجع متصلة منذ مارس الماضي في ظل تزايد المخاوف من تنامي المخزونات في ماليزيا ثاني أكبر منتج للسلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السعر تراجع اليوم الثلاثاء، بنسبة 8ر0% إلى 3684 رينجت (69ر787 دولار) للطن، قبل ارتفاعه إلى 3692 رينجت للطن تسليم نوفمبر المقبل بحلول الساعة الثانية و43 دقيقة مساءا بتوقيت كوالالمبور.

في الوقت نفسه تراجع سعر زيت فول الصويا المنافس الرئيسي لزيت النخيل في سوقي الغذاء والوقود بنسبة 7ر0% في تعاملات بورصة شيكاغو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنيل كومار باجاني مدير الأبحاث في شركة صن فين جروب بالهند القول إن السوق تشعر بالقلق من احتمال زيادة المخزونات النهائية في ماليزيا إلى ما بين 3ر2 و4ر2 مليون طن خلال سبتمبر الحالي في ظل ضعف الصادرات واستمرار نمو الإنتاج.

وتراجع سعر زيت النخيل أمس بنسبة 3% بعد تقرير أظهر ارتفاع المخزونات في ماليزيا إلى أعلى مستوياتها منذ عامين بفضل زيادة الإنتاج وضعف الصادرات. وزاد المخزون في أغسطس الماضي بنسبة 23% عن الشهر السابق إلى 12ر2 مليون طن بحسب مجلس زيت النخيل الماليزي.

وقال جناناسكار تياجاراجان رئيس تخطيط التداول والتحوط في شركة كاليسواري إنتركونتنينتال إنه إذا لم تحدث زيادة كبيرة في الطلب مرتبط بالأعياد الدينية في الهند أكبر مستورد لزيت النخيل في العالم، سيكون من الصعب رؤية أي أمل في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن أسعار النخيل تراجعت في اتجاه ما بين 3665 و3670 رينجت للطن قبل أن تستأنف ارتفاعها.