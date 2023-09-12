ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، اليوم، 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 14 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية في الميناء إلى 41 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا، و812 طنا، تشتمل على 2064 طن يوريا، و2100 طن علف، و2300 طن مولاس و18 ألفا، و348 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و876 طنا، تشتمل على 1382 طن خشب زان، و3500 طن سكر، و6219 طن خردة، و1400 طن بازلاء و13 ألفا و679 طن قمح، و4081 طن حديد، و19 ألفا و615 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1246 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 250 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3173 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 1172 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 318 ألفا و409 طنًا.

كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1241 طن قمح، متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطار آخر بعد أن أفرغ 25 حاوية، ووحدة نهرية بعد أن أفرغت شحنة تقدر بنحو 600 طن أسمنت معبأ أبيض، قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 456 طن قمح متجهة إلى صوامع امبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4349 شاحنة.