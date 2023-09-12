انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي بتعليم الغربية

عقد ناصر حسن، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمركز المعلومات، وإدارة شئون العاملين بالمديرية؛ لمناقشة استكمال خطة التحول الرقمي، والتي كانت قد بدأتها المديرية بميكنة ملفات العاملين وانتهت بنجاح.

وناقش وكيل الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي، وهي ميكنة الوثائق والمكاتبات بين مديرية التربية والتعليم والجهات الخارجية.

وأثنى وكيل الوزارة، على جهود وحدة المعلومات وفريق العمل المعاون لما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مطالباً باستمرار هذا المستوى المتميز من الإنجاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية.