 انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي بتعليم الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي بتعليم الغربية

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 2:37 م

عقد ناصر حسن، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمركز المعلومات، وإدارة شئون العاملين بالمديرية؛ لمناقشة استكمال خطة التحول الرقمي، والتي كانت قد بدأتها المديرية بميكنة ملفات العاملين وانتهت بنجاح.

وناقش وكيل الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي، وهي ميكنة الوثائق والمكاتبات بين مديرية التربية والتعليم والجهات الخارجية.

وأثنى وكيل الوزارة، على جهود وحدة المعلومات وفريق العمل المعاون لما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مطالباً باستمرار هذا المستوى المتميز من الإنجاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك