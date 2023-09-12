الفائزة بجائزة خيري شلبي للعمل الأول: الجوائز ضرورية لمن هم في أول الطريق

وكالة أنباء العالم العربي قالت الروائية الشابة رحاب لؤي، الفائزة بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول في مصر عن روايتها (قرية المئة)، إن الجوائز الأدبية ذات أهمية كبيرة، خاصة لمن هم في أول مشوارهم الأدبي.

وترى أن الجوائز تعزز شعور الأدباء الشبان بالثقة وتمثل شهادة اعتراف وميلادا جديدا لأي كاتب، ودعت إلى زيادة عدد الجوائز المخصصة لمؤلفي العمل الأول، قائلة "وجود مثل هذه الجوائز يساهم في تقديم أسماء جديدة، دون طعن في مواهبهم أو استحقاقهم، فهي جوائز بلا مصالح ولا تنحاز سوى للموهبة".

وجاء الإعلان أمس السبت عن فوز رحاب لؤي بجائزة الروائي المصري الراحل خيري شلبي للعمل الروائي الأول في دورتها الرابعة، وهي الجائزة التي ترعاها عائلة الروائي الراحل بالشراكة مع دار الشروق للنشر، تزامنا مع الذكرى 12 لرحيل شلبي والثانية لرحيل ابنته إيمان مُؤسِّسة الجائزة. وفي مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، تحدثت رحاب عن عملها الفائز وقالت "الرواية الفائزة تنتمي لأدب الواقعية السوداء، تدور وقائعها حول قرية مصرية يبلغ عدد سكانها مئة نسمة فقط، وتُحكم وفق أعراف وقوانين محلية لكنها بلا قبور ما يجعلها تشهد الكثير من الوقائع الفريدة ويتعايش أفرادها مع بعض الأحداث غير المتوقعة".

وأشارت رحاب إلى أن الكتابة عن الريف المصري دفعتها لخوض عملية بحث طويلة عن طبيعة الريف خلال مئة عام، ولفتت إلى أنها عادت لمصادر متعددة حتى تتمكن من النفاذ إلى التركيب السكاني لأبناء القرى في الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث. وأبدت الكاتبة سعادتها بأن لجنة تحكيم الجائزة انتبهت للجهد الذي بذلته، كما زاد من سعادتها أنها من أبناء القاهرة ولم تعش في الريف من قبل "وكل ما كونته حول القرى من وحي الخيال".

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة في حيثيات قرارها بفوز (قرية المئة) "النص شائق وقادر على الغوص في عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزي مع الميتافيزيقي مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفية عالية، ومعرفة بحال الريف خصوصا، والمجتمع المصري بشكل عام. إنها رواية أقرب ما تكون للاكتمال، فثمة عالَم سحري في قرية متخيلة، ولعب مع هيمنة الخرافات وسلطانها الدنيوي على عقول وأفئدة الناس".

تخرجت رحاب لؤي من كلية الإعلام وعملت لفترة في الصحافة الأدبية بمؤسسة روز اليوسف، ومع انتقالها إلى صحيفة الوطن تخصصت في الشؤون العلمية، ونالت عددا من الجوائز الصحفية في هذا المجال، ومنها جائزة علي ومصطفى أمين في الصحافة الإنسانية، كما نالت جائزة التفوق الصحفي التي تمنحها نقابة الصحفيين سنويا.

وكشفت الفائزة بجائزة خيري شلبي للعمل الأول أنها بدأت التفكير في كتابة رواية (قرية المئة) خلال مشاركتها في ورشة للتدريب على كتابة القصة نظمتها الدار المصرية اللبنانية عام 2019.

وقالت "شاركت في هذه الورشة بغرض اكتشاف مدى استعدادي لكتابة عمل أدبي والاستفادة من طرق السرد الروائي في تطوير قدراتي الصحفية وكانت التجربة ممتعة جدا، إلا أن الورشة توقف بسبب الجائحة".

* الحكم بموضوعية أجرت رحاب خلال العامين الماضيين الكثير من التغييرات في طبيعة النص وبنيته الفنية حتى استقرت على شكله النهائي وتقدمت به لجائزة خيري شلبي حتى تتمكن من الحكم بموضوعية على موهبتها الأدبية.

وأضافت "التقدم للجائزة كان يمثل تحديا خاصا لأنني أردت حسم أمر متعلق بطبيعة الميل الأدبي في كتاباتي، وأردت الحصول على اعتراف، إما بقدراتي الأدبية أو التوقف عن السير في هذا الطريق إلى الأبد".

وعلى الرغم من عملها لفترة وجيزة في الصحافة الأدبية، لم تمارس رحاب الأدب بصورة احترافية أبدا.

وتابعت قائلة "نشرت قصة واحدة في صحيفة أخبار الأدب بعد أن تحمس لها الناقد الأدبي محمد عبد المطلب... لكني لم أواصل الكتابة الأدبية بعدها إطلاقا".

وبسبب طبيعة عملها في الصحافة، احتاجت رحاب إلى قراءة الكثير من الأعمال الأدبية لتعزيز قدراتها في كتابة سرد صحفي يلائم طبيعة القصص الصحفية التي تكتبها. وأضافت "لم أتصور أبدا أن اسمي سيظهر ذات يوم على كتاب كمؤلفة لعمل روائي يصدر عن دار نشر معروفة".

ومضت تقول "كان ظهوري ضمن القائمة الطويلة للمرشحين لنيل جائزة خيري شلبي للعمل الأول يمثل اعترافا على نحو ما، ودعوة لأن أبذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه، ثم جاء فوزي بالجائزة ليعزز شعوري بأن لدي ما يستحق أن يكتب في قالب روائي، فهي شهادة ميلاد جديدة ستقودني في المستقبل للاهتمام بالأدب ومنحه المزيد من الوقت لأن التجربة تستحق".

وانطلقت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2020 تخليدا لذكراه، وأعلنت عنها ابنته الراحلة، موضحة أنها تستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتَّاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.