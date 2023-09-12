العثور على جثة أخرى لرجل مختفٍ منذ 52 عاما عند نهر جليدي في النمسا

في غضون أسابيع قليلة تم العثور على جثة أخرى عند نهر جليدي في النمسا.

وأعلنت الشرطة النمساوية في مدينة زالتسبورج، اليوم الإثنين، أن اثنين من المتنزهين اكتشفا في الأسبوع الماضي، رفات رجل في منطقة نهر "هوخجروبركيس" الجليدي الذي يقع على ارتفاع نحو 2800 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتم نقل الجثة جوا من مكان الحادث القريب من منطقة "فوش آن دير جروسكلونكرشتراسه"، إلى الوادي.

وتفترض الشرطة أن هذه الجثة هي لرجل مفقود منذ عام 1971.

وتم العثور على وثيقة هوية الرجل مع الجثة. وتبحث السلطات النمساوية حاليا عن أقارب للرجل لتوضيح هويته عن طريق استخدام مقارنة الحمض النووي (دي إن ايه).

وفي ذات السياق، كان متنزهو جليد عثروا على رفات جثة عند نهر جليدي في ولاية تيرول في منتصف أغسطس الماضي.

وفي أوائل الشهر الجاري أثبت تحليل للحمض النووي أن هذه الرفات لرجل كان اختفى في منطقة نهر "شالتنكيس" في عام 2001 وهو في سن السابعة والثلاثين من العمر.

