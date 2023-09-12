خالد عبد العزيز: كل الأندية المصرية مديونة ومش قادرة تسدد

قال الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، إن بطولة الدوري المحلي لا تزال تمثل حالة خاصة لدى الجمهور المصري، مشيرا إلى إقبال الجمهور على تشجيع الأندية انطلاقا من روابط الانتماء وليس بناء على على المستوى الفني.



وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين: «الدوري المصري دوري شائق لولا التوقفات الكثيرة، أنا ممكن أتابع دوري ثاني وعارف أن مستوى فريقي أقل جدا من المستوى، لكن أنا بشاهد فريقي وانفعل معاه أكثر من الدوري الأجنبي؛ بسبب رابط الانتماء».



وأعلن عن دعمه وتأييده لقرار مسؤولي رابطة الأندية، بشأن رفض مقترح إقامة بطولة الدوري من دور واحد، قائلا: «قرار سليم»، معربا في الوقت ذاته عن استيائه إزاء رفض بعض الأندية خوض المباريات كل 3 أيام متعللين بتعرض اللاعبين للإرهاق، معقبا: «أنا شياف أن 3 أيام كفاية جدا والعالم كله بيلعب كدا ويجب استخدام سياسية التدوير لأن القائمة أكثر من 30 لاعبا».



ورفض من جانبه سياسة الاستمرار في استقدام المحترفين بالأندية المصرية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة محليا وعالميا وتعرض الأندية كافة دون استثناء إلى مشاكل بسداد الديون: «الظروف والمبالغ الآن لم تعد منذ 30 عاما، المنافسة بالدول العربية أعلى كثير جدا من زمان والأندية توقع مع لاعبين بأرقام ضخمة رفعت سقف السوق، وبالتالي اللاعبين اللي نقدر نوقع معاهم في حدود إمكانياتنا لاعبين ليسوا مستوى أول أو ثاني أوثالث؛ وبالتالي لن تضيف شيئا جديدا».



وأشار إلى مواجهة جميع الأندية المصرية مشاكل تتعلق بعدم القدرة على سداد الديون، قائلا: «كل الأندية مديونة ومش قادرة تسدد وميش ناد واحد من نمرة واحد لآخر ناد غير مديون، وكل شهر مش عارفين يعملوا إيه ويعانون في سداد الفلوس»، لافتا كذلك إلى معاناة الأندية في توفير العملة الأجنية اللازمة لرواتب المحترفين الأجانب.



وتابع: «الأندية بتطلع العملة للخارج مع أن المفروض العكس تصدر اللاعبين وتدخل العملة، أنا كدولة وضعها الاقتصادي كدا المفروض يكون عندنا لاعبين كثير محترفة بالخارج تحصل على رواتب بالعملة الأجنبية وتحطها في مصر، لو اللاعب عقده مليون دولار في النهاردة يعني حوالي 30 مليونا السنة اللي بعدها ممكن تكون أكثر من كدا».



وأعرب عن قلقه البالغ إزاء معاناة الأندية في القريب العاجل من أزمات مادية، قائلا: «ربما نواجه أزمة السنة القادمة أو ما بعدها، الأندية تعاني بشكل كبير آوي، قلقان جدا من الناحية الاقتصادية على الأندية الأسعار زادت وفي نفس الوقت الدخل دخل الأندية لم يزد عن 15 % من قيمة الاشتراك، ومع ذلك لا يزالوا يستقدمون مدربين أجانب للألعاب المختلفة».