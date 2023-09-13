وكيل صحة قنا يناقش مع مديري المستشفيات مشكلات تعيق العمل بالمنظومة

عقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الدكتور محمد يحيي بدران، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءه الأول مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الصحة، لمناقشة سير العمل ووضع خطط التشغيل المناسبة.

وأكد بدران، أن الاجتماع ناقش العديد من الأمور المهمة ومنها "عرض المشاكل التي قد تعيق منظومة العمل ووضع الخطوط العريضة لتلافيها، ووضع خطة عمل لمدة 3 شهور لكل مستشفى، وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة بالمستشفى.

وشدد وكيل صحة قنا، على التأكيد على دعم المديرية لكل مستشفيات المحافظة، بما يعود بالمنفعة علي المرضى المترددين على المستشفيات، والتأكيد على التواصل البناء بين المديرية وكل مستشفيات المحافظة سواء العامة أو المركزية أو النوعية، ووضع عدد من التوصيات لتسيير الأعمال بالمستشفيات.

ولفت إلى تنفيذ التعليمات الواردة من المديرية بسرعة ودقة بما يسهل الانتهاء من الأمور الإدارية المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وفق اللوائح والقوانين ولوائح التبرعات المعلنة، وكذلك تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بصورة صحيحة بالمستشفيات.

وتابع بدران أنه تم وضع خطة طوارئ بكل مستشفى، وضرورة عمل تقرير يومي حول الأجهزة الكهروميكانيكية بالمستشفى للتأكد من عملها بصورة دورية، وتشغيل جهاز البصمة للتسجيل للعاملين بالمستشفيات.

وشدد بدران، على تكليف مدير مناوب بكل مستشفى لضمان التواصل المستمر على مدار الساعة مع المستشفيات، والتأكيد على متابعة التخلص من النفايات الخطرة بالمستشفيات تباعًا.