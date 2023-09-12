وزيرة الأسرة الألمانية تدعو إلى تعزيز الصحة العقلية للأطفال والمراهقين

دعت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوز، إلى تعزيز الصحة العقلية للأطفال والمراهقين في المدارس مستقبلا.

وأطلقت الوزيرة اليوم الثلاثاء، في إحدى المدارس ببرلين برنامجا نموذجيا سيشمل حوالي 100 مدرسة، وسيقوم خلاله "مدربو الصحة العقلية" بنقل المعرفة حول الصحة العقلية وتقديم معلومات حول عروض متعمقة للمساعدة والمشورة.

وقالت باوز: "كانت السنوات القليلة الماضية ضاغطة للغاية. لقد ارتبطت كورونا بقيود هائلة وأعباء كبيرة".

وبحسب الوزير، من المفترض أن يقوم "مدربو الصحة النفسية" - التربويون الاجتماعيون - بإنشاء مساحات آمنة في المدارس، وقالت باوز: "من المهم عدم الشعور بالخجل في مثل هذه المواقف، بل من المهم الحصول على المساعدة الضرورية".

وتظهر العديد من الدراسات أن الأطفال والمراهقين عانوا بشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا، حيث توقفت فجأة ممارسة الأنشطة الرياضية والموسيقية، ولم يعد يُسمح للأصدقاء بالالتقاء. وبحسب الوزيرة، فقد تزايدت حالات الاكتئاب واضطرابات الأكل بشكل حاد.

وقالت باوز: "ثم عدنا إلى المدرسة وحان وقت تعويض ما فات. بعد ذلك مباشرة جاءت الحرب في أوروبا"، مشيرة إلى أن عواقب ذلك، مثل التضخم، تشغل الجميع، وقالت: "لا أعرف كم منكم لم يتمكن من السفر في عطلة هذا العام بسبب قلة المال. هناك بالتأكيد من لم يتمكن من ذلك"، مضيفة أن كل فرد يتعامل مع هذا الضغط بشكل مختلف، لذلك من المهم أن تكون هناك جهة مختصة للمشورة يلجأ إليها الأفراد الذين يعانون من تلك الهموم.