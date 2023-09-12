- الوضع في ليبيا سيء للغاية.. وكل دقيقة تمر نفقد روحا جديدة

قال أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن عدد الضحايا يفوق الـ 2500 ضحية حتى الآن، وعدد المفقودين يفوق الـ 5 آلاف شخص، والجرحى تخطى الـ 7 آلاف جريح، إثر الإعصار دانيال الذي كان بمثابة كارثة حقيقية على مدن ليبيا.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الوضع سيء للغاية، والحياة ليست وردية في ليبيا، واليوم مع وجود فرق الإغاثة من مصر وتركيا، والهلال الأحمر ومن كل دول العالم، ما زال الوضع محتدم، وكل دقيقة تمر يتم فقدان روح جديدة، وذلك بسبب ما حدث من إعصار دانيال على ليبيا خلال الأيام الماضية.

وتابع أسامة علي، أن بعض القرى في مدينة درنة اختفت تماما، وعدد من المباني اختفى بشكل كامل حتى ولو كان متواجد بشكل أكثر من طابق، وهو ما أدى إلى الكارثة الضخمة، متمنيًا ألا تتكرر مثل تلك الكارثة مرة أخرى.

واستكمل أن مدينة درنة مدينة كبيرة، وهي مدينة ساحلية وبها عدد من السدود، واحد منهم انفجر بشكل كامل يوم الكارثة بسبب الإعصار دانيال، موضحا أن السدود متواجدة في المدينة، "كانت سدود قوية جدا ولكن حدث انهيار وانفجار فيها مع كميات الأمطار وانجراف الجبال والصخور والطرق الجبلية".

وأردف أنه يوجد طرق انجرفت بالكامل لم تعد موجودة في مدينة درنة دفعة واحدة، وهو الأمر الذي أثر بدوره على الوضع المأساوي بشكل أكبر.

وأوضح أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، ومحاولة الحصول على ناجين مستمرة في الوقت الحالي، موضحا أن البنية التحتية انهارت بالكامل في مدينة درنة.