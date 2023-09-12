وثّق مقطع فيديو جديد، مشهدا مأساويا من الكارثة التي تعيشها ليبيا جراء العاصفة دانيال المدمرة.

ففي المقطع، تظهر سيارة نقل صغيرة، تتحرك وهي محملة بعدد من الجثث، في محاولة لإيجاد مكان خاوٍ في أحد شوارع مدينة درنة، لوضع الجثث فيه.

واضطر المواطنون، لبذل جهود شاقة والانخراط في بحث مطول لإيجاد مكان خاوٍ، بعدما ظهر الشارع ممتلئا بالجثث التي تعذر وجود أماكن لها بالمستشفيات التي امتلأت بالجثامين.

وكان عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة الليبية، قد أكّد أنّ عددا كبيرا من الجثث ملقى بالشوارع، بسبب امتلاء مستشفى درنة والمستشفى الميداني بالجثامين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «المسار» الليبية، أن 700 تصريح بالدفن صدر لمن تم التعرف عليهم من قِبل ذويهم حتى الآن.

وأشار إلى أنّ المخيف يتمثل في الأعداد التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، متوقعا تسجيل زيادة كبيرة في الضحايا، وأرجع ذلك إلى أن أحياء كثيرة داخل درنة جرفتها السيول، بما في ذلك بنايات تمتد إلى خمسة طوابق.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، وتحديدا في مناطق الشرق.

وكان وزير الصحة عثمان عبد الجليل، قد كشف في وقت سابق، أن عدد الوفيات في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال تجاوز الـ3 آلاف قتيل.

وفيما لا يشمل هذا الإحصاء، تعداد المفقودين، فقد أكّد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، قد أن هناك من بين خمسة وستة آلاف مفقود حتى الآن، ما يعني أن حصيلة القتلى مرشحة لأنْ تتضاعف.