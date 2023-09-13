أعلن، منذ قليل، عن وفاة عدد من لاعبى الفرق الليبية المحلية، جراء إعصار دانيال الذى ضرب البلاد وتسبب فى حالة كبيرة من الدمار ووفاة الآلاف.

وكتب الاتحاد الليبى لكرة القدم عبر حسابه على "فيسبوك": "نعزى أنفسنا والوسط الرياضى، بفقدان الرياضيين شاهين الجميل، وصالح ساسى، وأيوب ساسى والحسين شلوف".

وتأكد وفاة عدد من لاعبى الفرق الليبية متأثرين بالإعصار الذى ضرب شرقى البلاد، وعُثِر على جثة اللاعب شاهين الجميل، مهاجم فريق التحدى الليبى لكرة القدم بمدينة درنة شرق ليبيا بعد يومين من اختفائه جراء الفيضانات التى اجتاحت مدن شرق ليبيا.

وكانت ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا يوم الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.