مبابي يطمئن ريال مدريد

طمأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ريال مدريد باتصال هاتفي خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن باريس سان جيرمان قدم عروضا ضخمة لإقناع مبابي بالتجديد، وأن الدولي الفرنسي يدرس الأمر.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن اتصال مبابي بممثلي ريال مدريد الأسبوع الماضي، بعد انتشار شائعات مفاوضات التجديد التي سربها باريس.

وأكد " الشيرنجيتو" أن مبابي حرص خلال المكالمة على تهدئة ريال مدريد، وقدم وعدًا بأنه لن يلعب موسمًا آخر في باريس، مهما كانت الإغراءات المالية.

أضاف البرنامج التلفزيوني الشهير أن مبابي أكد في المكالمة الهاتفية أن أنباء التجديد المحتمل كاذبة تماما.

أوضح "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد يفضل التزام الصمت في هذه القضية، وألا يكون هناك ضجة لعدم إثارة غضب سان جيرمان.

وواصل "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد حافظ منذ أبريل الماضي على علاقة جيدة مع مبابي، واستمع الفريق الملكي إلى نية اللاعب، لكنهم لا يثقون بشكل كامل في وعد مبابي أو والدته فايزة العماري، مديرة أعماله.

أتم "الشيرنجيتو" تقريره بإيضاح أن خطة ريال مدريد في قضية مبابي لم تتغير، من خلال الحصول على توقيع اللاعب في يناير المقبل أو إلغاء الصفقة.