 جنوح سفينة سياحية في جرينلاند وتقطع السبل بأكثر من 200 راكب - بوابة الشروق
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جنوح سفينة سياحية في جرينلاند وتقطع السبل بأكثر من 200 راكب

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:53 م

جنحت سفينة سياحية قبالة سواحل جرينلاند، مما أى إلى تقطع السبل بـ206 ركاب على متنها، وفقا للسلطات.

وأعلنت القيادة المشتركة للقطب الشمالي، وهي جزء من القوات المسلحة الدنماركية والمسؤولة عن الدفاع عن جرينلاند وجزر فارو اليوم الثلاثاء أن السفينة السياحية "اوشن اكسبلورر" جنحت في "ألبيفورد" في متنزه شرق جرينلاند الوطني.

وقالت القيادة إنه لم يصب أي من الركاب أو طاقم السفينة بأذى.

وأضافت القيادة القطبية المشتركة أن سفينة دنماركية في طريقها إلى السفينة الجانحة، إلا أن الوصول إليها سيستغرق عدة أيام. وتدرس السلطات ما إذا كانت بحاجة إلى أن تطلب من السفن الموجودة في المنطقة التوجه إلى السفينة السياحية.

وقال القائد بريان جنسن، من القيادة المشتركة للقطب الشمالي، إنه لا يعتقد حاليا أن حياة الركاب في خطر، كما أنه لا يعتقد أن هناك أي ضرر لحق بالسفينة ويمكن أن يشكل خطرا على البيئة.

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