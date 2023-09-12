 إيطاليا: مستعدون لدعم ليبيا عبر مرافقنا الخاصة بالمساعدات الإنسانية - بوابة الشروق
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إيطاليا: مستعدون لدعم ليبيا عبر مرافقنا الخاصة بالمساعدات الإنسانية


نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 8:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 8:38 ص

 أكدت السفارة الإيطالية لدي ليبيا،اليوم الاثنين، عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لليبيا عبر مرافقها الخاصة بالمساعدات الإنسانية، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات.

وأعربت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، عبر صفحتها بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ، عن تعازيها العميقة في ضحايا إعصار "دانيال" الذي ضرب بشدة شرق ليبيا، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة، وفقا لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأشارت السفارة الإيطالية إلى تضامنها مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة، وقالت إن "إيطاليا مستعدة لتقديم يد العون من خلال مرافقها الخاصة بالمساعدات الإنسانية".


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