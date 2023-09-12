5 سنوات يحتاجها المغرب لإعادة إعمار ما دمره الزلزال

يحتاج المغرب خمس سنوات على الأقل، لإعادة إعمار ما فقده جراء الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في البلاد.

أفاد بذلك النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو ما أكده خبراء اقتصاديون، حسبما نقلت صحيفة هسبريس.

وقال ميارة، خلال الاجتماع الذي خصص لإخبار لجنتي المالية بغرفتي البرلمان بإحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، إن عملية بناء ما ردمه زلزال الحوز ستستمر لخمس أو ست سنوات.

من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن الإحصائيات تفيد بأن المناطق المتضررة تضم 600 ألف من السكان، تضرر منهم حوالي 300 ألف حسب الإحصائيات، أي نصف سكان المناطق، إما جسمانيا أو عمرانيا.

وأضاف أن المغرب يلزمه حوالي خمس سنوات لاسترجاع الخسارة، عبر تخصيص 15% من الدخل الوطني، موضحا في الوقت نفسه أن وضعية السكن في تلك المناطق المتضررة تلزمها تدخلات سريعة.

وتابع: «ما نحتاجه اليوم هو هيكلة الدعم، وألا يبقى مجرد تطوع عام»، داعيا إلى الانفتاح على مهندسين جدد وتجاوز أولئك الذين اعتادوا العمل على المشروعات الكبرى.

من جانبه، أوضح إدريس الفينة الباحث في الاقتصاد، أن الزلزال ضرب ممتلكات خاصة، مؤكدا أن المغرب ورغم هذه الظرفية قد يربح نقطة إلى نقطة ونصف النقطة إضافية في معدل النمو.

وفسر الباحث هذا المعطى بأن هذا النوع من الأزمات وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تنجم عنها فإنها تبرز التضامن الوطني.

واستكمل: «نرجو أن تصل التبرعات الخارجية والداخلية إلى مبالغ مهمة تعطي دفعة لقطاع البناء والأشغال العمومية؛ ما سيخلق دينامية اقتصادية، إذ من المرتقب أن تنتعش المبيعات وتحويلات العائلات من الخارج لأسرهم في الداخل».

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف أكثر من 2800 قتيل، في حصيلة غير نهائية.