افتتاح ملعب لوران بوكو لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، افتتاح ملعب "لوران بوكو" في سان بيدرو، أحد ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بشكل رسمي .
وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء إنه يعد تسليم الملعب والافتتاح الرسمي علامة فارقة أخرى في رحلة كوت ديفوار استعدادًا للبطولة.
وأضاف: "من بين الملاعب الستة التي سيتم استخدامها في يناير 2024، استضافت اثنان منها بالفعل مباريات تجريبية، وهما ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو وملعب السلام في بواكي".
وأوضح:" يستضيف ملعب ألاسان أوتارا في إبيمبي اليوم الثلاثاء مباراة تجريبية بين كوت ديفوار ومالي".
يذكر أن منافسات البطولة ستقام في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير من العام المقبل.