 افتتاح ملعب لوران بوكو لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بكوت ديفوار - بوابة الشروق
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افتتاح ملعب لوران بوكو لاستضافة مباريات أمم أفريقيا بكوت ديفوار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:07 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، افتتاح ملعب "لوران بوكو" في سان بيدرو، أحد ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بشكل رسمي .

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء إنه يعد تسليم الملعب والافتتاح الرسمي علامة فارقة أخرى في رحلة كوت ديفوار استعدادًا للبطولة.

وأضاف: "من بين الملاعب الستة التي سيتم استخدامها في يناير 2024، استضافت اثنان منها بالفعل مباريات تجريبية، وهما ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو وملعب السلام في بواكي".

وأوضح:" يستضيف ملعب ألاسان أوتارا في إبيمبي اليوم الثلاثاء مباراة تجريبية بين كوت ديفوار ومالي".

يذكر أن منافسات البطولة ستقام في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير من العام المقبل.


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