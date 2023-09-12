الكشكي: لا توجد رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية والقانون يضمن نزاهتها

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع المجلس كان بمثابة كشف حساب للمرحلة الأولى للحوار الوطني من جلسات عامة ومتخصصة وجلسات مجلس الأمناء، مضيفًا إن المجلس ناقش على مدار 8 ساعات، الجلسات المتخصصة التي تنتهي بلورة الأفكار من الجلسات العامة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الإثنين، أن هناك بعض النقاشات التي دارت حول ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن الانتخابات لها أولوية بالنسبة للمجتمع وفي المشهد السياسي المصري، منوهًا بأنه النقاش كان عبارة عن ارتجال متبادل بين الحضور.

ولفت إلى أن هناك قانون 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، 36 مادة تضمن نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا لبعض الأعضاء بحيث يقدم كل منهم وجهة نظره، ولكن هناك قانون ينظم العملية.

وفيما يتعلق بحديث البعض عن المراقبة الدولية على الانتخابات الرئاسية، شدد على أن مثل هذه الدعوات مردود عليها وهناك متابعة دولية من وسائل الإعلام، منوهًا بأنه لا توجد رقابة دولية على دولة بحجم مصر، كما أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي.