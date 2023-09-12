وزير العدل: كاميرات مسجد رابعة أثبتت وجود ذخيرة وأسلحة بحوزة الإخوان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اعتصام رابعة العدوية الذي نظمه جماعة الإخوان الإرهابيين اعتصام مسلح، وهذا ما تم إثباته من قبل لجنة تقصى الحقائق.



وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن كاميرات المراقبة داخل مسجد رابعة العدوية رصدت أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجماعة الإرهابية، هذا إلى جانب كاميرات المراقبة التي كانت في محيط الاعتصام المسلح رصدت حيازة المتواجدين بالاعتصام.



وشدد على أن كاميرات مراقبة بداخل العقارات المجاورة لاعتصام رابعة العدوية، عقب تفرغيها أثبتت أن اعتصام رابعة العدوية كان يحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة، مؤكدًا أنه تم عمل ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم يتم القبض على أحد منهم.



وذكر وزير العدل، أن أول شهيد وقع في أحداث فض الاعتصام كان ضابط شرطة قبل الساعة 7 صباحًا، قتلته جماعة الإخوان بالرصاص داخل اعتصام رابعة العدوية، منوهًا بأنه لا يوجد لدى الإخوان دليل واحد أن لديهم أحد تم قتله من قبل رجال الشرطة قبل الساعة 7 صباحا، في يوم فض الاعتصام.



ولفت إلى أن كل وسائل الإعلام كانت متواجدة أثناء فض رابعة، مطالبًا جماعة الإخوان الإرهابية الإتيان بالأدلة التي تثبت قتل آلاف من المعتصمين أثناء عملية الفض.



وعقب قائلًا: «أتحدى أي شخص من جماعة الإخوان أن يقدم شهادات الوفاة للذين يزعموا أنهم توفوا في اعتصام رابعة ، أين شهادات الوفاة؟»، موضحًا أن الطب الشرعي لا علاقة له بانتماء الشخص المتوفى ولكنه ينظر للجثة فقط.



ودلل وزير العدل على كذب جماعة الإخوان بشأن عدد الوفيات، قائلًا: «طفل كان يقدم الماء لأحد ضباط الشرطة، وتم استهدافه من جماعة الإخوان، وقتل، ووالد الطفل حرر محضر يتهم الجماعة الإرهابية بقتله، ثم فوجئنا أن الإخوان وضع اسم الطفل ضمن ضحاياهم.



وعن حصيلة الوفيات التي وقعت خلال عمليات فض الاعتصام في 2013، ذكر أن عدد الوفيات الذين سقطوا في الفض كان يتراوح بين 300 إلى 400 شخص، موضحًا أن أسباب الوفاة ناتجة عن القتل بالرصاص من الإمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام، ما يؤكد أن الاعتصام كان مسلح.