رئيس شباب العمال: الاتحاد يضم 7 مليون شاب جميعهم خلف السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، إن شباب العمال هو اتحاد نوعي يمتلك 7 مليون شاب عامل على مستوي الجمهورية ممثلين في اتحاد شباب العمل التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف "سمير" خلال كلمته في ملتقى شباب مصر، أن اتحاد شباب العمال يمتلك 27 فرعا في مختلف محافظات مصر، ولديه قاعدة بيانات حقيقة.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو أتت بقائد يحتذي به العالم، مضيفا أن مصر تمتلك قادة قادرين علي حماية الوطن، وأن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية خالصة رفضت الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ليس هدفها سوى الوصول للحكم من أجل مصالحها، مختتما حديثه بأن الاتحاد خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.