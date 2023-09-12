تقرير: الولايات المتحدة تتخذ خطوة كبيرة نحو تبادل الأسرى مع إيران

اتخذت الولايات المتحدة خطوة مهمة أخرى للتحضير لتبادل الأسرى مع إيران، وفقا لتقرير إعلامي.

ومنحت الحكومة الأمريكية إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة دون خوف من العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن دوائر حكومية. وأضافت أنه تم إبلاغ الكونجرس الأمريكي بذلك يوم الاثنين.

ومن المعروف منذ عدة أسابيع أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان على تبادل الأسرى. وفي أغسطس، أطلق القضاء الإيراني سراح العديد من المواطنين الأمريكيين من الاحتجاز ونقلهم إلى الإقامة الجبرية.

وسيسمح لما مجموعه خمسة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بمغادرة الجمهورية الإسلامية كجزء من تبادل الأسرى.

في المقابل، تطالب إيران بنحو 6 مليارات دولار، تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية.

وسيتم تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر.

ووفقا للمعلومات الأمريكية، لا يمكن لإيران استخدام الأموال إلا لأغراض إنسانية، مثل شراء الأدوية. كما سيتم إطلاق سراح الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة من خلال الصفقة.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المقرر إطلاق سراح خمسة إيرانيين. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاتفاق قيد التحديد.

ويخشى المنتقدون في الولايات المتحدة من أن تتمكن طهران في نهاية المطاف من استخدام المبلغ الكبير من المال لأغراض عسكرية.