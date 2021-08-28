محامي عمرو أديب: مرتضى منصور خاض في سمعة وعرض موكلي

قال طارق سعيد، محامي الإعلامي عمرو أديب، إن محكمة الجيزة حددت جلسة نهاية الشهر الجاري للنظر بدعوى التعويض المرفوعة ضد الفنان محمد رمضان، مشيرا إلى انقضاء النزاع القضائي بحكم جنائي نهائي يترتب عليه إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إلى تصريح الإعلامي عمرو أديب في وقت سابق؛ بالتبرع بقيمة المبلغ نظير التعويض إلى مستشفى أبو الريش للأطفال بالإضافة إلى مثلهم من ماله الخاص.

يشار إلى رفع الإعلامي عمرو أديب دعوى تعويض بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك في أعقاب صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامه 300 ألف جنيه؛ بتهمة السب والقذف.

وعلى صعيد قضية المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أشار إلى إحالة محكمة جنح أكتوبر الدعوى القضائية ضد الأخير إلى محكمة جنح العجوزة نظرًا لعدم الاختصاص، معقبا: «ما ردده مرتضى منصور؛ أصابنا في شخصنا وفي سمعتنا والعرض لذلك توجهنا إلى النائب العام ثم أقمنا جنحة مباشرة».