قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الوضع بمدينة درنة المنكوبة؛ لا يزال صعبا للغاية بسبب غمر المياه أجزاء كبير من منطقة الجبل الأخضر، مشيرا إلى مواجهة فرق الإنقاذ صعوبات جمة، لا سيما بعد جرف السيول جثث الموتى إلى أودية وعرة من الصعب الوصول إليها.



وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء: «30 % من مدينة درنة نقلت من اليابس إلى البحر، ولا يمكن العمل في البحر نظرا للصخور المتساقطة من الجبال على الشواطئ، الأمر كارثي، نحن نبذل قصارى جهودنا وحتى الليلة البارحة فقدنا 80 جنديا وضابطا أثناء عمليات الإنقاذ».



وأكد أن أعداد الضحايا والخسائر في الأرواح كارثية وكبيرة للغاية، موضحا أن الإحصائيات الصادرة بهذا الصدد غير دقيقة، قائلا: «لدينا الآلاف من القتلى وآلاف من المفقودين والمصابين، وأحياء تساوت بالأرض بالكامل، وطرق على طول 270 كيلو متر من الشرق للغرب كلها خارج الخدمة والمستشفيات كلها دمرت بفعل السيول».



وأكد أن ليبيا تحتاج إلى جميع أنواع المساعدات، متوجها باسم الجيش الليبي بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي، قائلا: «أشكر مصر هي السند الحقيقي للشعب الليبي في كل نكساتها وأزماتها السابقة والحاضرة».



وأشار إلى زيارة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة الأراضي الليبية وإنشاء جسر جوي وبري كبير للغاية لتقديم الخدمات كافة، معقبا: «نحن نحتاج إلى كافة المساعدات لدينا أماكن صعب جدا الوصول إليها بالآليات، لدينا أودية بطول 30 كيلو متر جرفت بها سيول عاتية وبها جثث تحتاج إلى إمكانيات هائلة وخدمات طبية عاجلة، وفتح ممر بري وجوي مع مصر؛ لنقل المصابين للعلاج في مصر؛ لأن المنطقة بالكامل دمرت».