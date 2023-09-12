رئيس الأركان الأمريكي: بوتين يقبض على جمر بتقربه من كوريا الشمالية

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اعتبر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يقبض على جمر" بتقربه من كوريا الشمالية لمحاولة الحصول على أسلحة تدعم هجومه على أوكرانيا.

وقال ميلي خلال لقاء مع شبكة "أيه بي سي" الأمريكية: "لا أعتقد أنه إذا نجحت روسيا في الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية، أنها ستشكل فرقا جوهريا في الحرب في أوكرانيا".

ويرى ميلي أن طلب بوتين من كيم يعكس علاقتهما، التي تعد جيدة للغاية، على حد تعبيره.

وذكر أن كوريا الشمالية وروسيا تربطهما علاقات استراتيجية يعود تاريخها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، مضيفا: "ليس من المفاجئ أن تكون بينهما علاقة".

وتابع ميلي: "تواجه روسيا جميع أنواع التحديات بسبب الهجوم على أوكرانيا، ومن بينها تحدي الذخائر".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، وصل الزعيم الكوري الشمالي على متن قطار، صباح اليوم الثلاثاء، إلى روسيا.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين مع كيم جونج أون لبحث العلاقات الثنائية، بحسب الكرملين.

وصرح مسئول كوري، أمس الاثنين، بأن كيم سيسافر بالقطار إلى فلاديفوستوك في شرق روسيا لحضور اللقاء المتوقع مع بوتين.

ويعتقد أن بوتين يسعى للحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لمدافع الهاوتزر الروسية، فيما يعتقد مسئولون أمريكيون أنه في المقابل، قد تقدم روسيا تكنولوجيا أسلحة يمكن أن تساعد برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

ويرى المسئولون الأمريكيون، أن زيارة كيم إلى روسيا تظهر ضعف بوتين في ظل استمرار هجومه على أوكرانيا.