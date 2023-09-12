وزير العدل: أرسلنا سيارات متنقلة للشهر العقاري في المصايف

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا مانع من نقل محكمة النقض داخل مدينة العدالة لكونها تضم مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتقع في نطاق محافظة القاهرة وتبلغ مساحة المدينة لـ 51 فدان.



وأكد حواره الخاص ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الوزارة أبرمت بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن مدينة العدالة، منوها أنها ستكون مدينة ذكية فائقة التطور، وتضم كل الهيئات القضائية.



ولفت إلى أن المدينة ستضم الوحدات الإدارية والمحاكم والنيابات التي تخدم العاصمة الإدارية والمدن المجاورة، علاوة على وجود مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا مانع من نقل محكمة النقض لأنها ضمن محافظة القاهرة، ومساحة مدينة العدالة تصل لـ 51 فدان».



وبشأن منظومة الشهر العقاري، أكد أن سرعة التعامل آليا ساهم في حل أزمات الشهر العقاري، والرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لحل أزمات المحاكم، منوهًا بأنه أصبح متطورا بنسبة كبيرة، وقمنا بفتح مكاتب شهر عقاري في أماكن غير تقليدية، وتم إرسال سيارات متنقلة تابعة للشهر العقاري في المصايف.



ولفت المستشار عمر مروان، إلى أن القطاع الخاص في أوروبا يقوم على الشهر العقاري، والملكيات في مصر غير مسجلة؛ ولا يمكن إطلاق خدمة الشهر العقاري للقطاع الخاص لأن غالبية الممتلكات غير مسجلة، ونسبة تسجيل العقارات للمواطنين تجاوزت الـ5% وصولا إلى 10%».