الدنمارك تعلن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 780 مليون يورو

أعلنت الدنمارك عن أكبر حزمة مساعدات مالية تقدمها لأوكرانيا، حيث تبلغ قيمتها نحو 780 مليون يورو (837 مليون دولار) حتى عام 2025.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن غالبية المساعدات ستصل إلى أوكرانيا هذا العام. وسيتم استخدام الأموال لتمويل شراء ناقلات جند مدرعة وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وكانت الدنمارك قد أرسلت دبابات "ليوبارد1" إلى أوكرانيا وتعهدت بتزويدها بمقاتلات "اف-16".

وقال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ريتزاو للأنباء، إن "العديد من تبرعاتنا حتى الآن تم سحبها من مستودعاتنا، التي ستصبح خاوية قريبا".

وأضاف راسموسن، "لذلك من الضرورى الآن تزويد أوكرانيا بموارد مالية بالتعاون مع دول أخرى".