 الدنمارك تعلن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 780 مليون يورو - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 9:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

الدنمارك تعلن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 780 مليون يورو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 9:14 م

أعلنت الدنمارك عن أكبر حزمة مساعدات مالية تقدمها لأوكرانيا، حيث تبلغ قيمتها نحو 780 مليون يورو (837 مليون دولار) حتى عام 2025.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن غالبية المساعدات ستصل إلى أوكرانيا هذا العام. وسيتم استخدام الأموال لتمويل شراء ناقلات جند مدرعة وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وكانت الدنمارك قد أرسلت دبابات "ليوبارد1" إلى أوكرانيا وتعهدت بتزويدها بمقاتلات "اف-16".

وقال وزير الخارجية لارس لوك راسموسن في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ريتزاو للأنباء، إن "العديد من تبرعاتنا حتى الآن تم سحبها من مستودعاتنا، التي ستصبح خاوية قريبا".

وأضاف راسموسن، "لذلك من الضرورى الآن تزويد أوكرانيا بموارد مالية بالتعاون مع دول أخرى".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك