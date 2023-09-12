أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تجهيز ثلاث طائرات عسكرية في مطار بوفاريك العسكري، للتوجه نحو المغرب لمساعدة الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال الذي ضرب المملكة، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري.

وتحمل طائرتان الأدوية والأفرشة والخيم، وطائرة ثالثة تنقل 80 عنصرا من الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات الخاصة للتعامل مع الكوارث.

وتنتظر الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لاقلاع الطائرات الثلاث نحو المناطق المتضررة.

وكان قد رحب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بعرض الجزائر تقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

